علا رشدي وأحمد رزق وسيد رجب في جنازة أشرف عبدالغفور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة

تصوير- محمود عبدالناصر

حرص عدد كبير من نجوم الفن على حضور تشييع جنازة الفنان أشرف عبد الغفور، الذي توفي مساء أمس الأحد إثر تعرضه لحادث مروري على الطريق الصحراوي

وحضر الجنازة كل من الفنانة علا رشدي، أحمد رزق، سيد رجب، الإعلامي عمرو الليثي، إيهاب فهمي، نهال عنبر، أشرف زكي، فتوح أحمد، أحمد بدير، محمد الصاوي، محمد محمود عبد العزيز، عمرو محمود ياسين، أحمد ماهر.

الفنان أشرف عبدالغفور قدم أعمالا هامة خلال مسيرته الفنية أبرزها: يتربى في عزو، جبل الحلال، الشيطان، زيزينيا، القاهرة ٣٠، ٣ وجوه للحب، الغضب، ذات الوجهين"