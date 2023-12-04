أحمد حلمي وهنا شيحة في جنازة أشرف عبدالغفور (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تصوير- محمود عبدالناصر

حرص الفنان أحمد حلمي والفنانة هنا شيحة والفنانة ماجدة زكي على حضور جنازة الفنان الراحل أشرف عبد الغفور

وحضر الجنازة كل من الفنانة علا رشدي، أحمد رزق، سيد رجب، الإعلامي عمرو الليثي رئيس اتحاد اذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي بدرجة وزير، إيهاب فهمي، نهال عنبر، أشرف زكي، فتوح أحمد، أحمد بدير، محمد الصاوي، محمد محمود عبدالعزيز، عمرو محمود ياسين، أحمد ماهر

الفنان أشرف عبدالغفور قدم أعمالا هامة خلال مسيرته الفنية أبرزها: "يتربى في عزو، جبل الحلال، الشيطان، زيزينيا، القاهرة ٣٠، ٣ وجوه للحب، الغضب، ذات الوجهين".