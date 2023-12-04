أحمد السقا وبشرى وسوسن بدر في جنازة أشرف عبد الغفور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تصوير- محمود عبدالناصر

حرص الفنان أحمد السقا والفنانة بشرى والفنانة سوسن بدر على حضور جنازة الفنان الراحل أشرف عبد الغفور،

وحضر الجنازة كل من الفنانة علا رشدي، أحمد رزق، سيد رجب، الإعلامي عمرو الليثي، إيهاب فهمي، نهال عنبر، أشرف زكي، فتوح أحمد، أحمد بدير، محمد الصاوي، محمد محمود عبد العزيز، عمرو محمود ياسين، أحمد ماهر، وفاء عامر، سامح الصريطي، شيرين وغيرهم من النجوم.

الفنان أشرف عبدالغفور قدم أعمالا هامة خلال مسيرته الفنية أبرزها: "يتربى في عزو، جبل الحلال، الشيطان، زيزينيا، القاهرة ٣٠، ٣ وجوه للحب، الغضب، ذات الوجهين".