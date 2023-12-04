نجوم الفن يشيعون جثمان أشرف عبدالغفور إلى مثواه الأخير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تصوير- محمود عبدالناصر

انتهت صلاة الجنازة على الفنان الراحل أشرف عبد الغفور من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.

وشيع جثمان الفنان الراحل أشرف عبد الغفور بحضور عدد كبير من نجوم الفن إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة في طريق الواحات بمدينة السادس من أكتوبر.

وحضر الجنازة كل من الفنانة علا رشدي، أحمد رزق، سيد رجب، الإعلامي عمرو الليثي رئيس اتحاد اذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، إيهاب فهمي، نهال عنبر، أشرف زكي، فتوح أحمد، أحمد بدير، محمد الصاوي، محمد محمود عبد العزيز، عمرو محمود ياسين، أحمد ماهر، وفاء عامر، سامح الصريطي، شيرين

يذكر أن الفنان أشرف عبد الغفور توفي مساء أمس الأحد إثر تعرضه لحادث

مروري على الطريق الصحراوي في السادس من أكتوبر عن عمر يناهز 81 عامًا.