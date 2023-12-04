شانتيل دجي دجي:" أحب يوسف شاهين ونسعى في ساحل العاج للتخلص من الاحتلال الفكري

محمد اسماعيل - القاهرة - قرطاج-غادة الكشكي:

على هامش مهرجان أيام قرطاج المسرحية التقى الخليج 365 بالكاتبة المسرحية شانتيل دجي دجي رئيس مهرجان الماسة بساحل العاج والتي تشارك بعرض “مسكن 220".

وكشفت شانتيل في تصريحات خاصة لمصراوي أن مهرجان الماسة"السوق الفني الإفريقي" يهتم بجميع الفنون بالمسرح والسينما السيرك والإلقاء ويقام المهرجان كل عامين في نفس الوقت من العام يجمع منتجين وصناع مهرجانات حول العالم.

وعن مشاركتها في مهرجان قرطاج قالت:" تونس وقرطاج تتعاونا مع السوق الإفريقية بساحل العاج منذ 13 عاما، كما نشارك هنا بعرض من ساحل العاج قمت بكتابته يحمل اسم مسكن 220.

وأضافت أنها مهتمة بالمهرجانات في العالم وإفريقيا وترى أنه لابد من عمل مشاركة وتعاون كبير فنيا بكل لغات العالم. وعن علاقتها بالفن المصري قالت:" أحب يوسف شاهين وأعماله وللأسف لم تشاهد عروض عربية حاليا، ولكن الحقيقة الأعوام الماضية ووجدت أن هناك إقبال كبير على العروض المصرية” وفسرت:"نهدفمن خلال الفن المعاصر أن نخلق جسور للتعاون لإلغاء المساحات والتصنيفات ونسعى لدمج العالم العربي والفن المصري مع الفن الإفريقي بشكل أكبر وأعمق".

واستكملت:" أجريت لقاء مع سامح مهرجان رئيس المسرح التجريبي بمصر واتفقت معه للحضور لساحل العاج لدمج الثقافات".

وعن الفن في ساحل العاج قالت:" من حسن الحظ إننا الإفريقيين كلنا نسعى للتخلص من الاحتلال العقلي والفكري لأننا جميعا عانينا من هم الاحتلال

وعن اهتماماتها قالت:"أنا كاتبة مسرحية ومنتجة وموزعة ومبرمجة ثقافية في مهرجانات مسرحية حول العالم" ، وعن عرض مسكن 220”أوضحت:" أشارك به في أيام قرطاج هذا العام ويحكي عن مقاومة الشباب اليوم في ساحل العاج للقمع السياسي الذي يقمعهم ويسعى لكتم أصواتهم".

وقالت عن مهرجان الماسة هي الدورة الثالثة عشر للمهرجان وعمره 30عاما والطابع الجديد لهذا العام هو الانفتاح على العالم العربي".

وفيما يخص الحياة الشخصية لها وتأثرها بالفن قالت:"عندي ٣ أطفال وسأصبح جدة خلال أيام وأخشى أن تلد ابنتي وأنا هنا بعيدة عنها".

وتحدثت عن طبيعة مجتمعها:" دور الأم مقدس بشكل كبير وأثر المسرح في حياتي بشكل إيجابي فهو دعمني وجعلني أقدس واحترم حياتي الشخصية كزوجة وأم، وأشجع المرأة دائما على العمل، وبجانب عملي في المهرجان والمسرح، أتقلد منصب رئيسة جمعية لدعم النساء في الميدان الفني.