سامح الصريطي ووفاء عامر وشيرين في جنازة أشرف عبدالغفور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تصوير- محمود عبدالناصر

حرص الفنان سامح الصريطي والفنانة وفاء عامر والفنانة شيرين على حضور جنازة الفنان الراحل أشرف عبدالغفور

وحضر الجنازة كل من الفنانة علا رشدي، أحمد رزق، سيد رجب، الإعلامي عمرو الليثي رئيس اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي بدرجة وزير، إيهاب فهمي، نهال عنبر، أشرف زكي، فتوح أحمد، أحمد بدير، محمد الصاوي، محمد محمود عبد العزيز، عمرو محمود ياسين، أحمد ماهر

الفنان أشرف عبدالغفور قدم أعمالا هامة خلال مسيرته الفنية أبرزها: "يتربى في عزو، جبل الحلال، الشيطان، زيزينيا، القاهرة ٣٠، ٣ وجوه للحب، الغضب، ذات الوجهين".