ياسمين عبدالعزيز تنعى الفنان أشرف عبدالغفور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نعت الفنانة ياسمين عبد العزيز، الفنان أشرف عبد الغفور، الذي توفي مساء أمس الأحد إثر تعرضه لحادث مروري على الطريق الصحراوي في السادس من أكتوبر، عن عمر يناهز 81 عامًا.

ونشرت ياسمين صورة الفنان الراحل، عبر خاصية "القصص القصيرة"، على حسابها بموقع "إنستجرام".

وكتبت ياسمين على الصورة: "البقاء لله، خالص التعازي لأختي العزيزة ريهام عبدالغفور في وفاة والدها الأستاذ أشرف عبدالغفور، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته".

وشيع جثمان الفنان الراحل أشرف عبد الغفور بحضور عدد كبير من نجوم الفن إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة في طريق الواحات بمدينة السادس من أكتوبر.

وحضر الجنازة كل من الفنانة علا رشدي، أحمد رزق، سيد رجب، الإعلامي عمرو الليثي، إيهاب فهمي، نهال عنبر، أشرف زكي، فتوح أحمد، أحمد بدير، محمد الصاوي، محمد محمود عبد العزيز، عمرو محمود ياسين، أحمد ماهر، وفاء عامر، سامح الصريطي، شيرين.