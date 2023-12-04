رانيا يوسف تنعى أشرف عبدالغفور: "ربنا يصبرك يا ريهام"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نعت الفنانة رانيا يوسف، الفنان أشرف عبد الغفور، الذي توفي مساء أمس الأحد إثر تعرضه لحادث مروري على الطريق الصحراوي في السادس من أكتوبر

ونشرت "رانيا" صورة الفنان الراحل، عبر خاصية "القصص القصيرة"، على حسابها بموقع "إنستجرام".

وكتبت رانيا على الصورة: "إنا لله وإنا إليه راجعون، البقاء لله ربنا

يرحمه ويغفر له، ويصبرك ياريهام على فراقه".

وشيع جثمان الفنان الراحل أشرف عبدالغفور بحضور عدد كبير من نجوم الفن إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة في طريق الواحات بمدينة السادس من أكتوبر.