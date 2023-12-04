ريهام عبدالغفور تتلقى عزاء والدها في المقابر (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

استقبلت الفنانة ريهام عبد الغفور عزاء والدها الفنان الراحل أشرف عبدالغفور في مقابر الأسرة بطريق الواحات بمدينة السادس من أكتوبر

وحضر جنازة الفنان الراحل بمسجد الشرطة كل من: الفنانة علا رشدي، أحمد رزق، سيد رجب، الإعلامي عمرو الليثي، إيهاب فهمي، نهال عنبر، أشرف زكي، فتوح أحمد، أحمد بدير، محمد الصاوي، محمد محمود عبد العزيز، عمرو محمود ياسين، أحمد ماهر، وفاء عامر، سامح الصريطي، شيرين

يذكر أن الفنان أشرف عبد الغفور توفي مساء أمس الأحد إثر تعرضه لحادث مروري على الطريق الصحراوي في السادس من أكتوبر عن عمر يناهز 81 عامًا.