في وداعه.. تعرف على سر عشق الراحل أشرف عبدالغفور للغة العربية الفصحى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

عشق الفنان الراحل أشرف عبدالغفور، اللغة العربية الفصحى، ومشاركته في بطولة غالبية الأعمال التاريخية والدينية، كان أحد أبرز علامات مشواره الفني الذي بدأ في منتصف الستينات.

الفنان الراحل، الذي رحل عن عالمنا عن عمر يناهز 81 عاما، إثر حادث سير مروع مساء أمس الأحد، كشف سر ذلك العشق، خلال ظهوره في برنامج "واحد من الناس".

وقال الفنان الراحل: "حب اللغة العربية بالنسبة لي جاء بعدما انغمست في العمل، والسر في الإذاعة، وكي أتقن الإذاعة عليّ إتقان اللغة العربية، وكلنا يعرف الأستاذ الإذاعي والفنان محمد الطوخي (والد الفنانة إيمان الطوخي)، كان له استديو للتسجيلات الإذاعية في منطقة وسط البلد، وكان ينتج أعمالا للمنطقة العربية والـ(bbc) في لندن".

وتابع: "كان يسجل المسلسل المكون من 26 حلقة في يوم واحد، ونحن كـممثلين شباب، من يريد العمل في استديو الطوخي، عليه دراسة اللغة العربية وإتقانها، لذلك أنا كنت أشتري بالعائد المادي الذي أحصل عليه من عملي في السينما والدراما، ربما بنصفه أو ثلاثة أرباعه قواميس ومعاجم للغة العربية".

وأضاف الفنان الراحل: "أصبح هذا الأمر عادة لازمتني حتى الآن، لأن اللغة العربية بحر لا كبير له، وتحتاج من يحبها ويعشقها، لذلك أنا من عشاق اللغة العربية".

الفنان الراحل أشرف عبد الغفور، قدم باللغة العربية الفصحى، مجموعة من أهم المسلسلات التاريخية والدينية، ومنها محمد رسول الله، الإمام مالك، موسى بن نصير، دعاة الحق، القضاء في الإسلام، هارون الرشيد، الليث بن سعد، وداعا قرطبة، ساعة ولد الهدى، و غيرها.

الفنان الراحل أشرف عبدالغفور، لقى مصرعه مساء أمس الأحد، في حادث سير مروع، على طريق الإسكندرية الصحراوي، وشيعت جنازته اليوم الإثنين، عقب صلاة الظهر من مسجد الشرطة في الشيخ زايد، بحضور نخبة من رموز الفن