لائحة الفائزين بالفراشة الذهبية للدراما في تركيا… وحدث مستجد على الجائزة الأهم

أقيم بالأمس حفل توزيع جوائز الفراشة الذهبية، الذي يعتبر من أعرق واقدم الفعاليات الفنية في تركيا، والذي يشهد سنويًا على تنافس وحضور ابرز النجوم في الدراما التركية.

وقد حصل خلال الحفل عدد كبير من النجوم على جائزة الفراشة الذهبية، حيث توزّعت النتائج على الشكل التالي:

أفضل ممثلة: بينار دينيز عن مسلسل “القضاء”

مسلسل “شراب التوت” فاز بجائزة أفضل سيناريو (ميليس جيفليك وزينب جور) وجائزة أفضل اخراج هاكان كرفافاتش.

جائزة أفضل مسلسل ذهبت لمسلسل “الطائر الرفراف” حيث حضر كل فريق العمل والابطال بغياب النجم مارت رمضان ديمير الذي غاب بداعي المرض بحسب ما كشف منتج العمل.

كيفانش تاتليتوغ وسيريناي ساريكايا يفوزان بجائزة افضل ثنائي هذا العام في مسلسل “العائلة”.

أفضل ممثل صالح بادمجي عن دوره في المسلسل الرفمي”الخياط”، أفضل ممثلة طفلة “أدا أرما”. وجائزة أفضل مسلسل رقمي (الملهى).

أفضل أغنية في السنة Pişman Değilim.

أفضل مقدم برامج كنان أميرزالي أوغلو (من سيربح المليون) الممثل التركي لم يحضر الحفل.

أفضل برنامج مسابقات “ماسترشيف” للمرة الرابعة.

كرم بورسين فاز بجائزة أفضل ممثل في مسلسل رومانسي كوميدي “ماذا لو أحببت كثيراً؟” كذلك شريكته في المسلسل حفصة نور

أفضل مسلسل رومانسي كوميدي: “ماذا لو أحببت كثيرًا؟”.

نجم برنامج “عرض اضحك اضحك” عند استلامه جائزة أفضل مسلسل كوميدي قام بتقليد كرم بورسين بالتحدث باللغة الانجليزية.

أفضل مغني اديس للمرة الثالثة على التوالي.

أفضل مغنية مليكة شاهين.

أفضل ممثل في مسلسل كوميدي: تشاغلار شوروملو

أفضل ممثلة في مسلسل كوميدي: ايجام اركيك.

جانير توبتشو يفوز بجائزة النجم اللامع في السنة.

سيماي بارلاس تفوز بجائزة النجمة اللامعة في السنة.

سيلا ترك اوغلو تفوز بجائزة النجمة اللامعة في السنة.

أوزغي ياغيز تفوز بجائزة النجمة اللامعة في السنة.

جائزة النجاح (جائزة خاصة) : مسلسل القضاء.

كان لافتًا تصدّر اسم كرم بورسين مواقع التواصل بعد خطابه الذي وصف بالفكاهي في حفل الفراشة الذهبية.

الممثل جيم دافران مقدّم الحفل توجّه في بداية الأمسية بالقول: “نحن سعداء جدًا في بلادنا لكن لدينا أخوة يعانون. أرجوكم دعونا لا ننسى أخوتنا في فلسطين. لا تنسوهم”.

كما كان لافتًا انتشار فيديو للمغني “رينمن” وهو يرمي جائزة الفراشة الذهبية في سلة القمامة.

أما الأبرز في الحدث حضور النجوم الذين سيكرّمون في الاحتفالية فقط بعدما كان يحضر المهرجان كل النجوم الاتراك المرشّحون.

نسبة مشاهدة حفل الفراشة الذهبية على Kanal D

Total / 7 / 3.47

AB / 5 / 4.21

ABC1 / 5 / 4.13

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