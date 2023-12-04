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ميرنا وليد - بيروت - أطلت الممثلة المصرية أمينة خليل على الجمهور بجمالها واناقتها من خلال صور شاركتها عبر حسابها الخاص من مشاركتها في مهرجان البحر الأحمر السينيمائي، وتألقت أمينة بلوك شيك إرتدت فيه تنورة متوسطة الطول باللون الأسود مع سترة رسمية بنفس اللون ذلت أكمام طويلة، وربطت شعرها الى الخلف على شكل ذيل الحصان مع مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها.
وفي وقت سابق، دعمت أمينة خليل المنا ضلة الفلسطي نية عهد التميمي، التي ألقت شرطة الاحتلال الاسرائيلي القبض عليها مساء الأحد الماضي.
وفي التفاصيل، كتبت أمينة عبر صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي، وتحديداً عبر خاصية الحالة: "أنا متبعاكي من زمان، من أول فيديو وهي صغيرة، وبتحارب القهر في فلس طين، هدعيلك وربنا هيقوكي، إن شاء الله هتفرج يا عهد".
واستدكرت: "لا لا لا، هذه الشابة الصغيرة مؤثرة وقوية، سأدعي لك يا عهد".
يذكر أنه يعرض حالياً لـ أمينة خليل في السينما فيلم "وش في وش".
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور- أمينة خليل تتألق بأناقتها وتسحر الجمهور بجمالها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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