ميرنا وليد - بيروت - شاركت نور الغندور صور مليئة بالحب جمعتها بشقيقها عمر عبر حسابها الخاص، وظهرا فيها أثناء الإحتفال بعيد ميلاده.

وعايدت نور الغندور شقيقها بهذه المناسبة من خلال هذا المنشور، حيث أظهر الإثنان محبتهما لبعضها البعض، كما وظهر عمر وهو يعطي قبلة لشقيقته على خدها، وعلقت نور بالقول :" يوم ميلاد سعيد يا وسيم".

وفي وقت سابق، حضرت الممثلتان اللبنانية ماغي بو غصن والمصرية نور الغندور فعاليات الليلة الثانية من ليالي مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.

ماغي ونور رقصتا على وقع أغنية الفنانة اللبنانية نانسي عجرم "تيجي ننبسط" بطريقة جميلة.

وأشعلت ماغي مواقع التواصل الإجتماعي بتصرفها الظريف تجاه نور حيث انها قبلتها على خدها معبرةً عن حبها لها.

وكانت قد حمعت صورة بين المنتج جمال سنان الذي تواجد في فعاليات الحفل مع زوجته الممثلة ماغي بو غصن والممثلة نور الغندور.



كانت هذه تفاصيل خبر بالصور- بأجواء من الحب.. نور الغندور تحتفل بعيد ميلاد شقيقها عمر وهذا ما قالته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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