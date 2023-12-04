هالة سرحان : "القرآن هو دستور حياتي .. وأنا صحافية ولست إعلامية "

ميرنا وليد - بيروت - أكدت الإعلامية المصرية هالة سرحان، أن القرآن هو دستور حياتها، وأنها حرصت خلال مشوارها العملي على أن تناقش مواضيع القرآن في برامجها التلفزيونية.



وخلال ندوة تكريمها بمهرجان أيام قرطاج المسرحية في تونس، قالت :" انا أحب الصحافة وانا يقال عني صحفية ولست إعلامية لأن الصحافة هي أساس كل المواد المأخوذة منها.

وبدأ حفل الافتتاح بقراءات شعرية للشاعر الفلسطيني محمود درويش، بصوت كل من الممثل التونسي رؤوف بن عمر والllegm المسرحية اللبنانية حنان حاج علي.

وقبل الافتتاح الرسمي، تجملت واجهة المسرح البلدي بعرض إسباني راقص بعنوان “النهاية”.