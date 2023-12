حملة تنمر على شكل نادين نسيب نجيم .. وهكذا ردت

ميرنا وليد - بيروت - تعرضت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم لحملة تنمر كبيرة على شكلها، بعد مجموعة من الإطلالات لها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي في السعودية.



الإعلامي زاريه باريكيان عبر عن دعمه لنادين، حيث كتب :"عيب كتير الهجوم على نادين نسيب نجيم يلي مش مبرّر ابدا! عفوا؟ شكلها؟اولا هي ملكة جمال عن استحقاق ثانيا جمالها عبر هالسنوات شكّل علامة فارقة وصارت مرجع للجمال عند اغلب الفتيات وماركات التجميل. وشخصيا كل مرة بشوفها اجمل من قبل وواصلة للـperfection!"، لترد نادين شاكرةً زاريه، وردت أيضاً على ما يحدث حيث كتبت:"Zareh you are so kind انا بحترم رأي كل الناس المحترم و ما عم بطلب من الكل يشوفني حلوة الناس اذواق بس التنمر والحكي الغير محترم ما بتقبله وغلط وعيب. شو المثال يلي عم نعطي لولادنا لما نحكي بهل الطريقة ؟… اذا هني بيرضوها على حالن انا برضاها على نفسي ! و انا بحب حالي مثل ما انا و مني طالبة رضى الناس. والحمدالله على نعمته".