هيفا وهبي تريد إعطاء هذا الشيء المفقود للشعب الفلســ طـيني

ميرنا وليد - بيروت - أجابت الفنانة اللبنانية هيفا وهبي عن سؤال أحد المتابعين، الذي سألها: "لو السعادة بيدك بتعطيها لمين؟".

واختارت هيفا الشعب الفلســ طيني في إجابتها، معلقة بالقول: "بعطيها لأهل فلســ طين لأنهم أكتر ناس محرومين منها".

وتابعت هيفا قائلة: "ربي يرجّع الامان لقلوبهم، وتوقف الحرب البشعة الفاقدة لشرعيتها، يلي ما حدا عم يدفع ثمنها غير أطفال وعائلات بدون حماية!".

الجدير بالذكر أن الفنانة هيفا وهبي كانت قد علّقت جميع حفلاتها الغنائيّة في الفترة الماضية، احتراماً لأرواح شهــ داء غــ زة الذين سقطوا في الحرب المستمرة منذ حوالى الشهرين.

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