وجه الشبه في وفاة الفنانين أشرف عبدالغفور وسمير غانم

ياسر رشاد - القاهرة - خيمت حالة من الحزن والأسى الشديد على الوسط الفني، بل وعدد كبير من المواطنين في مصر والوطن العربي أجمع، بعد نبأ وفاة الفنان أشرف عبد الغفور مساء أمس الأحد، وذلك إثر تعرضه لحادث سير على طريق مصر إسكندرية الصحراوي.

وتحولت صفحات التواصل الإجتماعي والمواقع المصرية إلى سرادقات عزاء، ودعوات بالرحمة والمغفرة للفنان الراحل، الذي أجمع الكثيرون على قيمته الفنية ومسيرته الخالدة في عالم الدراما.

الفنان أشرف عبدالغفور

تفاصيل وفاة الفنان أشرف عبدالغفور بسبب حادث سير

واصطدمت سيارة أخرى بسيارة الفنان أشرف عبد الغفور من الخلف على الطريق الصحراوي، أثناء ذهابه برفقة زوجته لزيارة أبنتهما الفنانة ريهام عبد الغفور، مما أدى لاصطدام سيارة الفنان بالرصيف، وتعرضه هو وزوجته لعدة إصابات، وتم نقلهما إلى المستشفى.

حادث أشرف عبد الغفور

وبعد نقل الفنان أشرف عبدالغفور وزوجته إلى المستشفى، أصيب بتوقف في عضلة القلب خلال محاولة إسعافه، ثم أعلن الأطباء وفاته.

حالة زوجة الفنان الراحل أشرف عبدالغفور

وتمكث زوجة الفنان أشرف عبدالغفور داخل مستشفى الشيخ زايد التخصصي ومصابة بكدمات متفرقة في الجسم نتيجة الحادث التي تعرضت له، ولم يتم اخبارها بوفاة زوجها الفنان أشرف عبدالغفور.

الفنان أشرف عبدالغفور



وجه الشبه في وفاة الفنان أشرف عبدالغفور والفنان سمير غانم

وعلى غرار عدم معرفة زوجة الفنان الراحل أشرف عبدالغفور بوفاة زوجها واخفاء الخبر عنها نتيجة للحالة الصحية التي تمر بها بعد حادث السير وإصابتها بعدد من الكدمات، كانت أيضاً أسرة الفنان الراحل سمير غانم، أخفت خبر وفاته عن زوجته الفنانة دلال عبدالعزيز، وذلك بعد تعرضهما للإصابة بفيروس كورونا وتدهور حالتهما الصحية وتواجدهما بالمستشفى لشهور عديدة.

يذكر أن الفنانة دلال عبدالعزيز توفيت 7 أغسطس 2021 عن عمر ناهز 61 عاماً بعد صراع مع المرض بسبب إصابتها بفيروس كورونا.