شاهد نور الغندور تخطف الأنظار برفقة شقيقها في أحدث ظهور

خطفت الممثلة المصرية نور الغندور، الأنظار في جلسة تصوير حديثة، ظهرت فيها مع شقيقها.

وظهرت نور في الجلسة بزي أسود من الجلد، يبرز رشاقتها، مع مكياج هاديء بألوان النود، بينما ظهر أخوها مرتديًا بدلة باللون الأبيض.

وتفاعل المتابعون مع الصور بشكل كبير، مشيدين بجمال نور وشقيقها، ومدى الانسجام بينهما.