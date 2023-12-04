- 1/2
- 2/2
خطفت الممثلة المصرية نور الغندور، الأنظار في جلسة تصوير حديثة، ظهرت فيها مع شقيقها.
وظهرت نور في الجلسة بزي أسود من الجلد، يبرز رشاقتها، مع مكياج هاديء بألوان النود، بينما ظهر أخوها مرتديًا بدلة باللون الأبيض.
وتفاعل المتابعون مع الصور بشكل كبير، مشيدين بجمال نور وشقيقها، ومدى الانسجام بينهما.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد نور الغندور تخطف الأنظار برفقة شقيقها في أحدث ظهور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.