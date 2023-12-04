شاهد ريماس منصور تتألق في إطلالة جديدة

خطفت الفنانة اليمنية السعودية ريماس منصور، الأنظار بإطلالة جديدة، ظهرت فيها في مقطع مرئي شاركت فيه متابعيها تفاصيل ملابسها.

وظهرت منصور بفستان من اللون البيج، بأكمام طويلة، ويصل إلى بعد الركبة، ما أبرز رشاقتها، واعتمدت مكياجًا جريئًا، حيث استخدمت أحمر شفاه باللون الأحمر، ورسمة عيون حادة، وأسدلت شعرها على كتفيها.

وتفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مع المقطع، مشيدين بجمال منصور، وإطلالتها الجديدة، فيما رأى البعض أنها في الغالب خضعت لعملية تكميم للمعدة، وهو ما لم تؤكده أو تنفيه منصور.

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