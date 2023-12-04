رامي جمال يحقق هذا الرقم بعد أقل من أسبوع على طرحه "جيت متأخر"

ميرنا وليد - بيروت - يستمر الفنان المصري رامي جمال بتحقيق نجاح كبير بأغنيته "جيت متأخر" التي أطلقها منذ ستة ايام عبر قناته الرسمية على يوتيوب، حيث كسرت الأغنية أرقام قياسية ووصلت إلى أكثر من 759 ألف مشاهدة.



"جيت متأخر" من كلمات محمد مصطفى ملك، الحان محمود أنور و توزيع محمد ياسر، وتقول كلماتها:

"لا جيت متأخر ايوه خلاص مابقاش نافع

روح بقا ليه راجع .. عايز ايه

بتقولي وحشتك و المفروض انا اكون عارف

لا تلاقيك فاضي قولت اراضيك

مش كنت طيب قولتها يا حبيبي في وقتها كان ممكن احسها

ده انا كنت في عرض كلمتين كانوا فارقوا شويتين

ده انا بصفى في ثانيتين

ما كنت قصادك و انت مشيت و قسيت جامد

ايوه نصيب وارد .. يمكن خير

بالعافيه طلعت بقلبي سليم فانا مش عايز

اي كلام خالص قولت كتير

مش كنت طيب قولتها يا حبيبي في وقتها كان ممكن احسها

ده انا كنت في عرض كلمتين كانوا فارقوا شويتين ده انا بصفى في ثانيتين".

