بالفيديو - نجم شهير يمسح عرقه ويرميه على الجمهور وهستيريا بين الفتيات من أجله

ميرنا وليد - بيروت - خلال جولته الموسيقية كان لعازف التشيللو العالمي الشهير هاوزر مجموعة من الحفلات في عدد من البلدان، بينها بلغراد وغيرها.



هاوزر في هذه الجولة كان في كل حفلة يخصص مجموعة من الفوط يمسح فيها عرقه ويرميها على الجمهور.

وتهافتت الفتيات على أخذ هذه الفوط بطريقة هستيرية، وحالة من الجنون كانت تعم الأماكن حين يرمي هاوزر فوطة مسح فيها عرقه.

وتلقى هاوزر عدد لا يستهان به من الإنتقادات حيث اعتبر البعض أن هذا التصرف فيه قلة احترام لجمهوره، وعدد آخر اعتبروا أن الامر مثير للإشمئزاز.

هاوزر الذي نشر فيديو على صفحته يظهر مجموعة من اللحظات المذكورة، أكد أن السنة القادمة سيحتاج المزيد من الفوط في جولته.