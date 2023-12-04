«قبطان سفينتي» جديد محمد عدوية على يوتيوب

ياسر رشاد - القاهرة - أطلق الفنان محمد عدوية، أحدث أغنياته وتحمل اسم "قبطان سفينتي"، عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالميًا “يوتيوب”، إضافة إلى عدد من منصات الموسيقى الشهيرة .

أغنية “قبطان سفينتي” من كلمات مهاب الجزائري وتوزيع وألحان مونتي، وتقول كلماتها: مية هوا أرض بور

واقف مستني أنا لآخر الطابور

الدنيا مالها الحب خانها

الواقع سابها قابلت الخيال فاليها غنا

مالي انا بالعالم ده مش داري بيه

ليه عايزني اشغل بالي تاني بيه

عامل لليأس ميوت

قالب الخوف برموت

راعب الحياه بالموت

اسابق الصوت بالضوء

ألخص الكون في ستور

اشوط انا برجلي نجوم

ماتفوق مين اللي كدب قال انك مالكش عزيز ياليل

دنيا لعبه خسرت فيها اني اخسر ماتفتكرش اني بعدك مش هقدر

قالولي ماتكملش بطل وانا بسافر من الفكره لفكره التانيه بخطوه

راكب دماغي مش راكب الموج

قبطان سفينتي في بحر مصاصين الدم

بصطاد بعقلي مش زيهم انا غشيم

برمي سنارتي في الوحوش شغال بلم

نداهه تنده عليا بصوت معزوف

خدت الأصيل وسابت من الخسيس ألوف

واقفين صفوف واخدين منها كفوف هدوس وجايلك مهما كانت الظروف ".

آخر أغنيات محمد عدوية

وكان الفنان محمد عدوية، طرح أغنية جديدة بعنوان “تعرف عني ايه”، عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالميًا “يوتيوب”، من كلمات مؤمن راجح وألحان وليد نور وتوزيع محمد نور.

وكان قد طرح محمد عدوية، آخيرًا، أغنية “ع وضعنا” بمشاركة والده نجم الأغنية الشعبية أحمد عدوية، والفنان محمد رمضان، وحققت نجاحًا كبيرًا على موقع “يوتيوب”.

وتقول كلماتها:" احنا في حتة وانتوا في حتة

يا ليلي يا ليلي يا ليلي يااااا يااا ليل

احنا الواحد منا بستة

يا ليل يا عيني يا لييييل

خمسة علينا من العين

ياللي معاك القرش خلي بالك الأيام ضحكتلك

صرفت على ناس متسواش ضحكتلك

بكرة هتشبع ندم ياللي الغرور ماليك

عشان تبعزق وتصرف على الردي مالييييك

متقفلهاش عيشها يا إما متعيشهاش

سيبها زي ما تمشي تمشي متوقفهاش

ومهما يقولوا يا قلبي يقولوا ميغلبوناش

إحنا في حته وانتوا في حته

إحنا الواحد منا بستة

نركن كله كله عالدكة

إحنا ملوك في أي حتة

معانا مـ الكاش وكتير مـ الكاش

مفيش مفيش مفيش ببلاش

عادي عالعادي متصدعناش الحاجة لو سهلة متلزمناش

على وضعنا لحد مانقابل ربنا

ولا حد فيكوا في يوم هزنا

ومهما تقولوا لا مش زينا

شوفنا اللي ميتشافش

وانا جامد ايوة انا مبخافش

يا اللي حدفتوا عليا الطوب

لسه متخلقشي حد يحاسبنا غير ربنا

لسه متخلقشي حد يفكر يتعرضلنا

لسه متخلقشي زينا زينا على وضعنا

لسه متخلقشي حد يفكر يدخل ارضنا

مهما بنعلى منعيشهاش

ولاد أصول منكبرهاش

قد القول مش أي كلام مش عالفاضي منعيشهاش

على وضعنا على وضعنا على وضعنا لحد ما نقابل ربنا

على وضعنا على وضعنا على وضعنا لحد ما نقابل ربنا

على وضعنا من سنين على وضعنا معلمين

من صغرنا مأصلين والرجولة في الوريد

كدة او كدة احنا جامدين احنا مفيش مننا اتنين

ولا حتى لينا زي خمسة علينا من العين ".