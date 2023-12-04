شاهد كيف ردت ميعاد العسيري على منتقديها بسبب ظهورها كمذيعة في نشرة الصياهد ؟

ردت مذيعة نشرة برنامج الصياهد، مشهورة سناب “ميعاد العسيري”، على سؤال لمتابعة تعجبت من تعيينها مذيعة رغم إنها لا تملك شهادة تخصص إعلام.

وقالت العسيري في ردها: “لا حياتي خذت دورة لمدة أسبوعين، أرزاق، الرزق يأتيك وين ما حلت رجلك، بخلص برنامجي هذا، وببدأ ببرنامج ثاني في قناة كلكم تحبونها”.

وأضافت العسيري: “اللي يبغى يتعلم يتعلم، واللي ما يبغى يتعلم ما يتعلم، بس اللي يصرخون ويشتمون ما يتعلمون أبدًا”. وكانت العسيري قد انضمت إلى برنامج الصياهد في رمضان الماضي، وهي تحظى بشعبية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يتابعها أكثر من مليوني متابع على تطبيق سناب شات.

شاهد أيضا بالفيديو: أول تعليق من ميعاد العسيري على انضمامها لبرنامج مجلس الصياهد

شاهد.. ظهور أول لمشهورة سناب شات ميعاد العسيري كمذيعة في نشرة الصياهد