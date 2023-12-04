"أبي الغالي".. مصطفى قمر ينعي أشرف عبد الغفور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

نعي الفنان مصطفى قمر، الفنان أشرف عبد الباقي الذي رحل عن عالمنا أمس الأحد، إثر تعرضه لحادث مروري بمدينة السادس من أكتوبر عن عمر يناهز 81 عامًا.

ونشر "مصطفى"، صورة للفنان الراحل برفقته ابنته الفنانة ريهام، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "البقاء لله، إنا لله وإنا إليه راجعون توفي إلى رحمة الله الفنان الكبير والأب العظيم الأستاذ أشرف عبد الغفور أبي الغالي والد الفنانة الغالية أختي العزيزة ريهام عبد الغفور ربنا يصبرك يا ريهام انتي والعائلة الكريمة ربنا يجعل مثواه الجنة أدعوا له من فضلكم بالرحمة والعفو والمغفرة".

وشيع جثمان أشرف عبد الغفور إلى مقابر الأسرة على طريق الواحات في مدينة السادس من أكتوبر وسط حضور عدد كبير من النجوم والإعلاميين الذين حرصوا على التواجد وتقديم واجب العزاء منهم الفنان أشرف زكي، الفنان أحمد حلمي، الفنانة بسمة، الفنان أحمد رزق، الفنان كريم فهمي.

قدم أشرف عبدالغفور أعمالا هامة خلال مسيرته الفنية أبرزها: "يتربى في عزو، جبل الحلال، الشيطان، زيزينيا، القاهرة ٣٠، ٣ وجوه للحب، الغضب، ذات الوجهين"

يذكر أن، مصطفى قمر عرض له مؤخرا فيلم "أولاد حريم كريم" وشاركه البطولة نخبة من نجوم ونجمات السينما المصرية ويعد بمثابة الجزء الثاني لفيلم "حريم كريم" وعرض عام 2005.

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