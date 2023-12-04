نيكولاس كيدج يكشف عن اقتراب اعتزاله التمثيل..وهذا ما قاله



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

كشف النجم الأمريكي العالمي نيكولاس كيدج، عن قرب اعتزاله التمثيل وفقًا لموقع "Variety" بعد مسيرة فنية حافلة امتدت لقرابة الـ 30 عامًا حقق خلالها العديد من النجاحات وتعاون مع العديد من أبرز النجوم وصناع السينما.

وأكد "كيدج" في تصريحات لموقع "Variety"، قائلا: "ما زال لدي ثلاثة أو أربعة أفلام متبقية لي، أشعر أنني قلت ما أريد أن أقوله على شاشة السينما، وأعتقد أنني طورت أدائي التمثيلي على قدر المستطاع، أريد أن أكون أكثر جدية وصرامة في عملية الاختيار الخاصة بي، أريد أن أقول وداعًا بنبرة عالية".

وأضاف "كيدج": "والدي توفي وهو في الـ 75 من عمره وعندما قمت بالعملية الحسابية اكتشف أنه من المرجح لدي 15 عامًا للحاق به وأتمنى المزيد، وأريد أن أحتذي بوالدي خلال السنوات المقبلة ومن الواضح بالنسبة لي أريد أن أقضي المزيد من الوقت مع عائلتي".

وتحدث "نيكولاس كيدج" عن إمكانية ابتعاده عن السينما خلال الفترة المقبلة ومحاولة تجربة أشياء جديدة مثل المسلسلات التلفزيونية والتي لم يشارك بها من قبل طوال مسيرته.

ويعد نيكولاس كيدج من أبرز نجوم هوليوود بفترة التسعينات وشارك بأكثر من 100 عمل سينمائي نجح خلالها في لفت الأنظار لموهبته الاستثنائية ضمن جيله إلى أن فاز بجائزة الأوسكار الأولى والوحيدة له في مسيرته عام 1996 كأفضل ممثل في دور رئيسي عن فيلم "Leaving Las Vegas".

ويواصل نيكولاس كيدج، الترويج لأحدث أعماله السينمائية هذا العام وهو فيلم الرعب والكوميديا "Dream Scenario" وتدور أحداثه حول رجل يبدأ عدد من الغرباء برؤيته في أحلامهم لتنقلب حياته رأسًا على عقب بعدما يضطر للتعامل مع هذه الأزمة في محاولة لإيجاد حل.

وعلى الرغم من العديد من الإخفاقات التي تعرض لها "نيكولاس كيدج" مؤخرًا بأعماله السينمائية إلا أنه بدأ في التعافي ويحرص على اختيار مواضيع مختلفة يتم تقديمه خلالها مع مخرجين يقوموا بالمراهنة عليه نظرًا لكونه أحد أهم نجوم هوليوود بفترة التسعينات، ويعتبر تعاونه مع شركة "A24" هو الأول بمسيرته.

يذكر أن، نيكولاس كيدج يشارك ببطولة عدد من الأعمال السينمائية ومن المقرر طرحها بحلول عام 2024 منها فيلم الجريمة والإثارة "Lords of War" وهو بمثابة الجزء الثاني لفيلم "Lord of War" عام 2005.