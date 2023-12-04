تحدث عن "إلى ابني" و"أنف وثلاث عيون".. ظافر العابدين بجلسة حوارية بمهرجان البحر الأحمر

محمد اسماعيل - القاهرة - جدة- منى الموجي:

استقبلت إحدى قاعات ڤوكس سينما في ريد سي مول بمدينة جدة، اليوم الاثنين ٤ ديسمبر، جلسة حوارية للفنان ظافر العابدين، ضمن فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي.

شهدت الجلسة حضور عدد كبير من محبي وجمهور ظافر، وتطرق خلالها للحديث عن مشاركته في مهرجان البحر الأحمر السينمائي بفيلمين الأول فيلم من إخراجه وبطولته وهو الفيلم السعودي "إلى ابني"، والثاني فيلم "أنف وثلاث عيون" للمخرج أمير رمسيس.

"أنف وثلاث عيون" مأخوذ عن نص أدبي كتبه الأديب الراحل إحسان عبدالقدوس، وسبق وتم تقديم الرواية في فيلم بداية سبعينيات القرن الماضي، وشارك في بطولته: محمود ياسين، ماجدة، نجلاء فتحي، ميرڤت أمين.

وتحدث ظافر عن تجربة الإخراج التي بدأ خوضها قبل سنوات قليلة، وبعد تحقيقه شهرة واسعة كممثل في العالم العربي على مدار السنوات الماضية.

جدير بالذكر أن المهرجان عرض أمس الأحد ٣ ديسمبر فيلم إلى ابني، ومن المقرر عرض فيلم أنف وثلاث عيون مساء يوم الأربعاء ٦ ديسمبر.