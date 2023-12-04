"أعز الناس".. إلهام شاهين تنعى أشرف عبدالغفور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:

نعت الفنانة إلهام شاهين، الفنان الكبير أشرف عبد الغفور الذي توفي مساء أمس الأحد إثر تعرضه لحادث مروري على الطريق الصحراوي في منطقة السادس من أكتوبر عن عمر يناهز الـ 81 عامًا.

ونشرت "شاهين" صورة للفنان أشرف عبد الغفور، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلقت: "البقاء لله في الفنان الكبير أ.أشرف عبد الغفور..أحر التعازي لأسرته ومحبينه..وربنا يصبر حبيبتي ريهام عبد الغفور على فراق أعز الناس..قلبي معك حبيبتي".

وشيعت ظهر اليوم الإثنين، جنازة أشرف عبد الغفور من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، ودفنه بمقابر العائلة، بمقابر طريق الواحات بالسادس من أكتوبر.

وكان قد تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي نطاق قسم أول أكتوبر.

وانتقلت أقرب دورية مرورية إلى محل البلاغ، وتبين إصابة الفنان أشرف عبد الغفور وزوجته إثر حادث مروري نطاق مدينة السادس من أكتوبر، ونُقلا إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي للعلاج.

الفنان أشرف عبدالغفور قدم أعمالا هامة خلال مسيرته الفنية أبرزها: "يتربى في عزو، جبل الحلال، الشيطان، زيزينيا، القاهرة ٣٠، ٣ وجوه للحب، الغضب، ذات الوجهين".

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