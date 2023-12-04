"صديقي وزميل الدراسة".. حسين فهمي ينعى أشرف عبد الغفور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:

نعى الفنان حسين فهمي، الفنان الكبير أشرف عبد الغفور الذي توفي مساء أمس الأحد إثر تعرضه لحادث مروري على الطريق الصحراوي بمنطقة السادس من أكتوبر عن عمر يناهز الـ 81 عامًا.

ونشر"فهمي"، صورة أشرف عبد الغفور، عبر حسابه الرسمي بموقع"إنستجرام"، وعلق: "البقاء والدوام لله وحده.. لقد فقدت صديقي وزميل الدراسة ونقيبنا السابق الفنان الجميل أشرف عبد الغفور".

وأضاف: "أتمنى من الله أن يسكنه فسيح جناته ويغفر له، رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته وألهمنا جميعاً الصبر والسلوان".

وشيع اليوم الإثنين، جثمان أشرف عبد الغفور إلى مثواه الأخير ودفنه بمقابر الأسرة على طريق الواحات في مدينة السادس من أكتوبر وسط حضور عدد كبير من النجوم والإعلاميين الذين حرصوا على التواجد وتقديم واجب العزاء منهم الفنان أشرف زكي، الفنان أحمد حلمي، الفنانة بسمة، الفنان أحمد رزق، الفنان كريم فهمي.

قدم أشرف عبدالغفور أعمالا هامة خلال مسيرته الفنية أبرزها: "يتربى في عزو، جبل الحلال، الشيطان، زيزينيا، القاهرة ٣٠، ٣ وجوه للحب، الغضب، ذات الوجهين".

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