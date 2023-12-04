بهذه الكلمات.. أنغام تنعى أشرف عبد الغفور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

نعت الفنانة أنغام، الفنان أشرف عبد الغفور الذي رحل عن عالمنا إثر تعرضه لحادث مروري على الطريق الصحراوي بمنطقة السادس من أكتوبر عن عمر ناهز الـ 81 عامًا.

ونشرت "أنغام"، صورة للراحل برفقة ابنته الفنانة ريهام، عبر "ستوري" حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وعلقت: "البقاء لله، خالص التعازي للزميلة والأخت العزيز ريهام عبد الغفور في وفاة والدها الفنان الكبير أشرف عبد الغفور".

وشيع جثمان الفنان أشرف عبد الغفور، ظهر اليوم الإثنين، لمثواه الأخير إلى مقابر الأسرة على طريق الواحات في مدينة السادس من أكتوبر وسط حضور عدد كبير من النجوم والإعلاميين الذين حرصوا على التواجد وتقديم واجب العزاء منهم الفنان أشرف زكي، الفنان أحمد حلمي، الفنانة بسمة، الفنان أحمد رزق، الفنان كريم فهمي.

الفنان أشرف عبدالغفور قدم أعمالا هامة خلال مسيرته الفنية أبرزها: "يتربى في عزو، جبل الحلال، الشيطان، زيزينيا، القاهرة ٣٠، ٣ وجوه للحب، الغضب، ذات الوجهين".



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