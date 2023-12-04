عايدة فهمي: "رفضت أدوار الإغراء وفيه فنانين بيعملوا تيك توك من أجل الهدايا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت الفنانة عايدة فهمي، عن رفضها أدوار الإغراء في بداية حياتها الفنية.

وقالت عايدة، ببرنامج "تفاصيل": "وأنا صغيرة زمان جالي دور فيه قبلات وقتها أخدت رأي أخويا الراحل سامي فهمي، وقالي اعمليه لكن أنا أعتذرت وأنا راضية.. بعدها لما أتعرض الفيلم ولما أتجوزت وأنجبت ابني وأنا بشوف كده.. وقتها قولت ده ستر ربنا عليا اني معملتش كده.. ابني كان هيبصلي إزاي وأنا بعمل ده".

وأشارت إلى أنها لم تندم على قرارها كما أنها لم تأخذ عائد مادي نظير مجهودها في الأعمال التي تقدمها، ولكن العائد الأهم بالنسبة لها هو حب الناس واحترامهم لها.

وأضافت، أنها لم تنزلق لـ"تيك توك" كما فعل بعض الفنانين من أجل الحصول على الهدايا ولهم احترامهم.