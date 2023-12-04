فريدة عبيد تقدّم رسالة إجتماعية لافتة بأغنية “الفرصة الرابعة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: صدرت أحدث أغنيات الفنانة المصرية فريدة عبيد بعنوان “الفرصة الرابعة” حصرياً على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب ومنصة ساوند كلاود.

أغنية “الفرصة الرابعة” باللهجة المصرية وجاءت بقالب غنائي جمع بين النمط الموسيقي السريع والشعبي المودرن.

على صعيد الصورة، صُورت أغنية “الفرصة الرابعة” في لبنان تحت إدارة المخرج فادي حداد، وسلط الكليب الضوء على لعب “القمار” وضرره على العلاقة الأسرية حيث يؤدي الى تفكك الأسرة وضرب الإستقرار بين الرجل وزوجته.

وظهرت فريدة عبيد ب 3 إطلالات منوعة ومختلفة من حيث الستايل واللوك الجديد.

أغنية “الفرصة الرابعة” من كلمات احمد سامي والحان احمد البرازيلي وتوزيع احمد المغربي وانتاج لايف ستايلز ستوديوز.