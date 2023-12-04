ميرنا وليد - بيروت - أطل الفنان المصري أحمد الفيشاوي بصور نشرها عبر حسابه الخاص غلى جانب الممثل المصري محمد البزاوي، وعلق أحمد الفيشاوي على المنشور بالقول:" مع الوجه الجديد محمود البزاوي"، وتساءل الجمهور عن إمكانية وجود عمل جديد مشترك بينهما.

وفي وقت سابق، نشر أحمد الفيشاوي، بوستر فيلم "عادل مش عادل" عبر حسابه، وظهر فيه على طريقة الكارتون، وعلق على الصورة قائلاً: "قريبًا جدًا".

وكانت الشركة المنتجة للفيلم قد أعلنت عن عرض الفيلم في شهر كانون الثاني المقبل بدور العرض السينمائية داخل وخارج مصر.

ويعد هذا العمل لـ أحمد الفيشاوي بفيلم "عادل مش عادل" هو التعاون الثالث مع المخرج المصري أحمد يسري، بعد أن حققا نجاحاً كبيراً في فيلمي "ريستا" و " 45 يوم".

فيلم "عادل مش عادل" من بطولة أحمد الفيشاوي، شيري عادل، محمود البزاوي ،دينا، محمد رضوان، أوتاكا ،بدرية طلبة ،أحمد بجه.



كانت هذه تفاصيل خبر بالصور- أجواء من الضحك بين أحمد الفيشاوي و محمود البزاوي..وهذا ما قاله الفيشاوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.