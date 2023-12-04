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ميرنا وليد - بيروت - أطلت الإعلامية السعودية لجين عمران إلى جانب الممثلة السعودية أسيل بأناقة عالية من خلال صورة نشرتها عبر حسابه الخاص، وظهرت لجين مرتديةً فستان رائع باللون الأسود متوسط الطور من دون أكمام طرز إليه بعض الشيفون الشفاف وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها مع قبعة كبيرة على رأسها باللون الرمادي ومكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها، أما أسيل فإرتدت فستان أسود أنيق طويل وواسع ذات اكمام قصيرة واسعة وتركت شعرها منسدلاً مع مكياج خفيف.
وفي وقت سابق، وضمن فعاليات سباق الفورمولا 1، إلتقت لجين عمران في أبو ظبي، بالممثل التركي باريش أردوتش، الشهير بدور "عمر" في مسلسل "حب للإيجار".
وبدا الثنائي في مقطع فيديو إنتشر، وهما يستمتعان بحديث شيق، ويتفاعلان مع بعضهما البعض.
كانت هذه تفاصيل خبر بالأسود الراقي..لجين عمران وشقيقتها أسيل تخطفان الأتظار بأنوثة وجمال - بالصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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