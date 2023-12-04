بالصور- بالعباءة الإماراتية التراثية.. روان بن حسين تخطف القلوب بلوك رائع

ميرنا وليد - بيروت - تألقت الفنانة الكويتية روان بن حسين باخر إطلالتها عبر حسابها الخاص بلوك تراثي رائع، حيث ظهرت مرتديةً العباءة الإماراتية التراثية باللونين الأحمر الذهبي ذات تفاصيل وزخرفات مميزة وتركت روان شعرها منسدلأً على كتفيها مع مكياج مميز أظهرت من خلاله جمال وجهها.



وعلقت روان على المنشور بمناسبة اليوم الوطني الإماراتي بالقول: "دام عزّج يالحبيبه … الله يحفظ خليجنا".

يذكر أن روان كانت قد كشفت عن إصابتها بمرض "الذئبة الحمراء"، ونشرت صورة تجمعها مع الطبيب فايز غنام من داخل عيادته. وأشارت إلى معاناتها من أعراض هذا المرض النادر منذ عامين، وفشل الكثير من الأطباء في تشخيصه.

