بعد وفاة أشرف عبد الغفور.."الحلفاوي" يوضح سبب صعوبة تقبل رحيل الأحباب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

تحدث الفنان نبيل الحلفاوي، عن صعوبة تقبل رحيل الأحباب، وذلك بعد ساعات من رحيل صديقه الفنان أشرف عبد الغفور الذي رحل عن عالمنا إثر تعرضه لحادث مروري بمدينة السادس من أكتوبر.

وكتب "الحلفاوي"، عبر حسابه الرسمي على تطبيق "X"، وعلق: "مهما كان عدد المرات التي رحل فيها أحباء.. أمام كل رحيل جديد تظل حقيقة الاختفاء النهائي لعزيز عصية على الاستيعاب".

وتفاعل عدد من متابعيه على تدوينته، وجاءت تعليقاتهم كالتالي: "يغيب الجسد وتبقى الروح والسيرة العطرة في نفوس المحبين، رحم الله أحبابنا الذين سبقونا، الموت حق يا قبطان لكن الفراق صعب أتفق، هكذا الدنيا دار مؤقتة".

ونعى "الحلفاوي"، صديقه الفنان أشرف عبد الغفور، عبر حسابه على نفس التطبيق، قائلا: "حبيبي يا أشرف، الله يرحمك، الله يرحمك يا حبيبي، أشرف الجميل المحترم العاقل الخلوق الهادئ الملتزم المخلص، في الجنة يا حبيبي إن شاء الله.. قلبي عندك يا ريهام أنت وكل العائلة، الأسرة الفنية فقدت واحدًا من أنبل أبنائها، البقاء لله مع ألف سلامة يا حبيبي وإلى اللقاء".