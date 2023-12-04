نبيلة عبيد في الذكرى الأولى لرحيل مفيد فوزي: "سبت فراغ كبير"

محمد اسماعيل - القاهرة - أحيت الفنانة نبيلة عبيد، الذكرى الأولى لوفاة الإعلامي الكبير الراحل مفيد فوزي، الذي يوافق اليوم 4 ديسمبر ذكرى رحيله عن عالمنا.

ونشرت نبيلة، صورة له مع مجسم لمفيد، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وعلقت: "عدت سنة ولسه أنت في البال صديقي الكاتب والإعلامي الكبير مفيد فوزي سبت فراغ كبير في حياتنا في ذكراك نفتكر احلي معاني الصداقة العظيمة، ربنا يرحمك".

ورحل الإعلامي الكبير مفيد فوزي عن عالمنا في 4 ديسمبر عام 2022.

على جانب آخر، تشارك نبيلة عبيد في فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الذي يقام بالمملكة العربية السعودية وسط حضور كبير لعدد من أبرز النجوم وصناع السينما حول العالم.

وكان آخر ظهور للفنانة نبيلة عبيد، بأحد العروض الخاصة بمسرحية "تشارلي" بطولة الفنان محمد فهيم وحرصت على الصعود على المسرح وأشادت بأداء جميع الممثلين والسيناريست مدحت العدل ووجهت الشكر والتحية للقائمين على العرض المسرحي.