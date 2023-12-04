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ميرنا وليد - بيروت - خطفت الفنانة السعودية أسيل عمران أنظار الجمهور بجمالها وأناقتها من خلال صورة نشرتها عبر حسابها الخاص من مشاركتها في مهرجان البحر الأحمر السنيمائي الدولي، وتألقت أسيل بفستان طويل وواسع باللون الأحمر من دون أكمام أوف شولدر ذات تصميم مميز طرز إليه القليل من القماش الأسود عند منطقة الصدر، وتركت أسيل شعرها منسدلاً على كتفيها مع مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها.
وكانت تعرضت أسيل عمران لموقف محرج على السجادة الحمراء حين التقاطها الصور وظهر الى جانبها الممثل السعودي محمد الشهري.
وفي التفاصيل ان فستان أسيل عمران قد تمزّق قليلا، الأمر الذي كشف عنه الشهري بفيديو تداوله الجمهور، اذ قال فيه: "انشق فستانها وهي جنبي وحاولت أرقع الموقف لأني ارتبكت يوم شفته".
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور- أسيل عمران تستعرض جمالها بفستان أحمر وتسحر الجمهور بأنوثتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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