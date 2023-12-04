ميرنا وليد - بيروت - أحدث خبير التجميل الإماراتي بدر خلف جدلا كبيرا بين الجمهور بسبب نشره مقطع فيديو جديد له، برفقة زوجته دون الكشف عن وجهها.

وظهر بدر وهو يسرّح شعر زوجته ويلومها بسبب عدم عنايتها به، ويقول: "فضحتيني قدام الناس".

وكان نشر بدر خلف مقطع فيديو على صفحته الخاصة، ظهر فيه وهو يرقص على أنغام أغنية "صبري قليل" للفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، وذلك بعد إعلانه عن أن زوجته إيلاف الحربي تريد الطلاق منه، وكأنه يريد إيصال رسالة لها من خلال هذه الأغنية.

كانت هذه تفاصيل خبر ظهور زوجة بدر خلف وهكذا فضحته أمام الجمهور..ردّة فعله تُحدث بلبلة-بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.