بالفيديو- ياسمينا زيتون تستذكر الاوقات الجميلة والذكريات المميزة التي قضتها في فرنسا

ميرنا وليد - بيروت - شاركت ملكة جمال لبنان لعام 2022 ياسمينا زيتون مقطع فيديو عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي، أظهرت فيه لحظات جميل قضتها خلال زيارتها إلى فرنسا، وظهرت ياسمينا في الفيديو بمشاهد مليئة بالفرح الذكرايات الجميلة بالغضافة إلى الاماكن المميزة التي زارتها هناك.



وكانت قد صدرت عن مجلة فوربس الشرق الأوسط النسخة السادسة من قائمتها السنوية 30Under30، التي تسلط الضوء على المبدعين الشباب في المنطقة دون سن الثلاثين، ممن يحدثون تأثيراً في مختلف القطاعات.

وضمت قائمة هذا العام 120 مشاركا ومشاركة، موزعين بالتساوي على 4 فئات، تضم كل منها 30 مشاركة، وتأتي هذه الفئات :العلوم والتكنولوجيا، التجارة الإلكترونية والتمويل، الترفيه، التأثير الإجتماعي.

ومن بين الأسماء اللبنانية التي وردت، إسم ملكة جمال لبنان لعام 2022 ياسمينا زيتون، عن فئة التأثير الإجتماعي.

