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ميرنا وليد - بيروت - عايد الممثل اللبناني طوني عيسى زوجته أمونة عيد بمناسبة عيد ميلادها من خلال صورة رومنسية تجمعهما شاركها عبر حسابه الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي، وعلق طوني على المنشور بكلمات من الحب لزوجته حيث قال: "بدِّك خبرك انتِ مين.
.انتِ الدني كلا..عقبال ال ١٠٠ يا روح الروح".
يذكر أن طوني وأمونة تزوجا عام 2021، وتحظى حياتهما بالكثير من الإعجاب من الناس، إذ إنهما يعبران بإستمرار عن حبهما الكبير لبعضهما البعض، في الكثير من البوستات، ومع وجود تاليا في حياتهما التي باتت تشاركهما هذا الحب.
كانت هذه تفاصيل خبر بصورة رومنسية مليئة بالحب..طوني عيسى يعايد زوجته بعيد ميلادها بهذه الكلمات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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