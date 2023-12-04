وثق المشهور على سناب شات غازي الذيابي مقطع فيديو لجلسة جمعته مع أصدقاءه ظهروا فيها وهما يتبادلان المزح والأحاديث. وخلال الفيديو الذي نشره غازي الذيابي على سناب شات فاجأ المشهور خالد الشيباني أصدقاءه بزف خبر عن حمل زوجته. ووثق الفيديو ردة فعل أصدقاء خالد الشيباني وفرحتهم العارمة ومباركتهم للشيباني متمنين أن يرزقه الله بطفلا سليما معافيا.

كانت هذه تفاصيل خبر مقطع متداول لفرحة أصدقاء غازي الذيابي بحمل زوجة صديقهم خالد الشيباني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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