شكرا لقرائتكم خبر عن ريهام عبد الغفور تنهار وتدخل فى نوبة بكاء شديدة بعد وصولها مسجد الشرطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انهارت الفنانة ريهام عبد الغفور ودخلت في نوبة بكاء شديدة وبصوت عالٍ بمجرد وصولها إلى مسجد الشرطة بالشيخ زايد برفقة جثمان والدها الفنان الراحل أشرف عبد الغفور، وذلك قبل بدء صلاة الجنازة على الفنان الراحل، حيث سمع الجميع داخل المسجد صوت بكاء ريهام عبد الغفور في الخارج، وحولها صديقاتها الفنانات اللاتى يرافقونها داخل المسجد.

وحرص عدد من الفنانين على التواجد في المسجد للمشاركة في تشييع جنازة أشرف عبد الغفور منهم أحمد بدير، ميرفت أمين، محمود الحدينى، محمد محمود عبد العزيز، محمد الصاوى، فتوح أحمد، والمخرج أحمد صقر الإعلامى عمرو الليثى، لقاء سويدان، ايهاب فهمى، محمد أبو داود، والفنان محمد على رزق، والمخرج أشرف فايق وآخرين.

رحل الفنان الكبير أشرف عبد الغفور عن عالمنا مساء أمس الأحد عن عمر يناهز 81 عاماً اثر حادث سير تعرض له بصحبة زوجته على طريق مصر الإسكندرية الصحراوى، حيث توفى عبد الغفور ونجت زوجته من الموت، فيما حرص عدد من الفنان على التواجد في المستشفى بجانب الفنانة ريهام عبد الغفور ودعمها في الموقف الصعب والصدمة التي تلقتها بوفاة والدها حيث رافقها كلاً من: حنان مطاوع، دينا الشربينى، سوسن بدر، ايمان العاصى، أحمد السعدنى، سلوى محمد على، رانيا السيد، أشرف زكى، إيهاب فهمى، أيمن عزب، عزوز عادل، محمد جمعة وآخرين.

الفنان الراحل رحل قبل استكمال تصوير آخر أعماله الفنية "نقطة سودا" مع أحمد فهمى وناهد السباعى الذى يتم تصويره في العاصمة اللبنانية بيروت، اذ انتهى عبد الغفور من تصوير 80 % في أحداث دوره بالعمل ويتبقى له 20 % من ضمنهم مشاهد مهمة، وبدأ صناع المسلسل في وضع التصورات والاقتراحات حول معالجة باقى مشاهد الفنان الراحل أشرف عبد الغفور في العمل.

الفنان أشرف عبد الغفور قيمة فنية كبيرة ورحلته الفنية تحمل 300 عمل فنى تقريبا ويمتلك ما يقرب من 100 عمل دينى وتاريخى، ومنها أدواره في مسلسلي "محمد رسول الله"، و"الإمام مالك"، وتجسيده لشخصية "سعيد بن جبير" في مسلسل "عظماء في التاريخ"، وشخصية الخليفة العباسي "موسى الهادي" في مسلسل "مسلسل هارون الرشيد"، ودور سلطان العلماء العز بن عبد السلام فى مسلسل "أئمة الهدى"، بالإضافة إلى مشاركته في عروض أوبريت (الليالي المحمدية) وحلقات برنامج "أسماء الله الحسنى"، فضلا عن الأداء الصوتي الذي قدمه أشرف عبد الغفور لعدد من الكتب ضمن سلسلة (الكتاب المسموع).

أشرف عبد الغفور كان من أوائل النجوم الذين اكتسبوا نجوميتهم من خلال شاشة التليفزيون حيث شارك مع بدايات التليفزيون في بطولة مسلسل "القاهرة والناس" أحد أهم مسلسلات التليفزيون والذي استمر عرضه حوالي خمس سنوات، كما يعد عبدالغفور أيضا من نجوم المسرح القومي ومن ابنائه المخلصين حيث قدم لهذا المسرح منذ التحاقه به عام 1963 وحتى الآن حوالي 35 مسرحية معظمها من الأعمال الهامة في تاريخ المسرح القومي مثل "سليمان الحلبي" و"ليلة مصرع جيفارا" و"وطني عكا" و"النار والزيتون".

أما فى السينما فلم يكن أشرف عبد الغفور، له حظ معها رغم انه خريج الدفعة الأولى من المعهد العالي للسينما، فقد بدأ مشواره معها مثل أي ممثل ناشئ في أدوار صغيرة تطورت الى أدوار بطولة ثانية بعدها تقطعت الاحبال بينه وبينها وفضل العودة الى بيته الأول وهو التليفزيون، وخلال هذه الرحلة لم تنقطع علاقته أبدا بالمسرح القومي.



ريهام-عبد-الغفور-تتلقى-واجب-العزاء



ريهام-عبد-الغفور-في-جنازة-والدها



ريهام-عبد-الغفور-في-جنازة-والدها-الفنان-أشرف-عبد-الغفور



ريهام-عبد-الغفور-وأحمد-رزق



ريهام-عبد-الغفور-وحنان-مطاوع-ورانيا-السيد



ريهام-عبد-الغفور-وحنان-مطاوع-وكريم-فهمي



ريهام-عبد-الغفور-ووفاء-عامر



نجوم-الفن-يواسون-ريهام-عبد-الغفور



احمد السعدنى



احمد السقا



احمد الشامى



احمد بدير



احمد رزق



احمد سلامة



الفنان احمد سلامة



الفنان احمد فريد



الفنان سيد رجب



الفنان محمود عامر



الفنانة بسمة



الفنانة بشرى



الفنانة سهير المرشدى



الفنانة عفاف رشاد



الفنانة علا رشدى



الفنانة لقاء سويدان



الفنانة ماجدى زكى



المخرج اشرف فايق ومحمد رياض



المخرج على ادريس



المخرج كريم العدل



المنتج محمد العدل



النجم احمد السقا



انجى وجدان



اياد نصار



ايهاب فهمى ونهال عنبر



ايهاب فهمى



بشرى



بكاء حنان مطاوع



جنازة الفنان اشرف عبد الغفور (2)



جنازة الفنان اشرف عبد الغفور (3)



جنازة الفنان اشرف عبد الغفور (4)



جنازة الفنان اشرف عبد الغفور (5)



جنازة الفنان اشرف عبد الغفور (6)



جنازة الفنان اشرف عبد الغفور (7)



جنازة الفنان اشرف عبد الغفور (8)



جنازة الفنان اشرف عبد الغفور



حمزة العيلى



حنان مطاوع ومصطفى قمر



داليا البحيرى



رامى رضوان



رنا رئيس



سلوى محمد على



سهير المرشدى وحنان مطاوع



سيد رجب



سيمون وامير شاهين



سيمون



طارق النهرى



عفاف رشاد



عمرو الليثى



فتوح احمد



لقاء سويدان



ماجدة زكى والفنان محمد ابو داود



محمد الصاوى



محمد رياض والمخرج اشرف فايق



محمد رياض



محمد على رزق



محمد محمود عبد العزيز واحمد بدير وفتوح احمد



محمود قابيل



مصطفى قمر



نهال عنبر



هدى رمزى



وفاء عامر



جنازة اشرف عبد الغفور



جنازة الفنان الراحل اشرف عبد الغفور



عمرو الليثى



هدى رمزى



الفنانة المعتزلة هدى رمزى



ايهاب فهمى