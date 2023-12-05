شكرا لقرائتكم خبر عن عزاء الفنان الراحل أشرف عبد الغفور غدًا بمسجد الشرطة فى الشيخ زايد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتلقى أسرة النجم أشرف عبد الغفور العزاء غدًا الثلاثاء في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وذلك بعدما رحل عن عالمنا أمس الأحد وشيعت جنازته بعد ظهر اليوم الإثنين بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن.

انتهت منذ قيل صلاة الجنازة على جثمان الفنان الراحل أشرف عبد الغفور بمسجد الشرطة في الشيخ زايد، وسط حضور عدد كبير من الفنانين الذين حرصوا على علي المشاركة في الجنازة ومواساة ابنة الفنان الراحل، ريهام عبد الغفور التي تعيش صدمة كبيرة منذ معرفتها بخبر الوفاة أمس الأحد.

ومن أبرز النجوم الذين شاركوا في الجنازة أحمد السقا، أحمد حلمى، مصطفي قمر، دنيا سمير غانم وزوجها الاعلامى رامى رضوان، أحمد السعدنى، حنان مطاوع، محمد رياض، دينا الشربينى، وفاء عامر، حمزة العيلى، حسام داغر، أحمد بدير، أشرف زكى، ايهاب فهمي، بسمة، حلا شيحة، هنا شيحة، سلوى محمد علي، سهير المرشدى، محمود الحديني، المخرج أحمد شفيق، محمد محمود عبد العزيز، المنتج محسن البغدادى، الاعلامى عمرو الليثى.

وتواجد في الجنازة أيضاً ميرفت أمين، إيمان العاصى، داليا البحيرى، بشرى، سيد رجب، ندا موسى، نهال عنبر، هدى رمزى، لقاء سويدان، المخرج أشرف فايق، منير مكرم، محمد علي رزق، محمود الحديني، محمد أبو داوود، المخرج أحمد صقر، فتوح أحمد، محمد الصاوى،

رحل الفنان الكبير أشرف عبد الغفور عن عالمنا مساء أمس الأحد عن عمر يناهز 81 عاماً اثر حادث سير تعرض له بصحبة زوجته على طريق مصر الإسكندرية الصحراوى، حيث توفى عبد الغفور ونجت زوجته من الموت، فيما حرص عدد من الفنان على التواجد في المستشفى بجانب الفنانة ريهام عبد الغفور ودعمها في الموقف الصعب والصدمة التي تلقتها بوفاة والدها حيث رافقها كلاً من: حنان مطاوع، دينا الشربينى، سوسن بدر، ايمان العاصى، أحمد السعدنى، سلوى محمد على، رانيا السيد، أشرف زكى، إيهاب فهمى، أيمن عزب، عزوز عادل، محمد جمعة وآخرين.

الفنان الراحل رحل قبل استكمال تصوير آخر أعماله الفنية "نقطة سودا" مع أحمد فهمى وناهد السباعى الذى يتم تصويره في العاصمة اللبنانية بيروت، اذ انتهى عبد الغفور من تصوير 80 % في أحداث دوره بالعمل ويتبقى له 20 % من ضمنهم مشاهد مهمة، وبدأ صناع المسلسل في وضع التصورات والاقتراحات حول معالجة باقى مشاهد الفنان الراحل أشرف عبد الغفور في العمل.



ريهام-عبد-الغفور-تتلقى-واجب-العزاء



ريهام-عبد-الغفور-في-جنازة-والدها



ريهام-عبد-الغفور-في-جنازة-والدها-الفنان-أشرف-عبد-الغفور



ريهام-عبد-الغفور-وأحمد-رزق



ريهام-عبد-الغفور-وحنان-مطاوع-ورانيا-السيد



ريهام-عبد-الغفور-وحنان-مطاوع-وكريم-فهمي



ريهام-عبد-الغفور-ووفاء-عامر