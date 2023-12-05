شكرا لقرائتكم خبر عن ماجد المصرى: المشاركة فى انتخابات الرئاسة واجب وطنى ولازم كله يشارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه النجم ماجد المصري جمهوره للمشاركة في الحياة السياسية والنزول للتصويت في صناديق الاقتراع بالانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدًا في تصريحات لـ"الخليج 365" أن المشاركة في الانتخابات واجب وطنى، داعيًا كل المصريين للمشاركة في الانتخابات المقرر انطلاقها من 10 حتى 12 ديسمبر الجاري.





وعرض مؤخرًا للنجم ماجد المصري فيلم خمس جولات FIVE ROUNDS وبطولة آدم شرقاوي، نور النبوي، وعايدة الأيوبي، داليا شوقي، مصطفى درويش، مطرب الراب أرسينك، لطيفة فهمي، سالي رشاد، سيناريو وحوار محمد عبد المعطي، ملابس وديكور يحيى علام، موسيقى تصويرية أحمد عبد المنعم، مدير تصوير أحمد عبد العزيز، إعداد موسيقى محمد صقر، مؤثرات بصرية ياسر النجار، مهندس صوت إبراهيم عبد العزيز، توزيع داخلي شركة سينرجي فيلمز، قصة يحيى علام ومازن أشرف، وإخراج مازن أشرف.

ويعتبر فيلم خمس جولات FIVE ROUNDS هو أول فيلم في مصر والشرق الأوسط يناقش رياضة MMA، والراب، حيث تدور أحداث الفيلم حول رحلة تحديات شاب في ملحمة بطولية مليئة بالتحديات الدرامية المشوقة، كما يحكي أيضًا عن مطربى الراب وتفاصيل "الراب باتلز" والصعوبات التي تواجه هؤلاء الشباب.