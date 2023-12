شكرا لقرائتكم خبر عن ويل سميث يكشف عن معلومات جديدة عن فيلم I Am Legend 2.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الممثل العالمى ويل سميث عن معلومات جديدة حول الجزء الثاني من فيلم I Am Legend، وكشف عن الجزء الثاني من فيلم الزومبي القادم، الذي سيشارك فيه أيضًا نجم فيلم Creed مايكل بي جوردان.

وقال سميث: بالنسبة للفيلم، سوف تتم إعادة دور روبرت نيفيل، مؤكدا أن فيلم I Am Legend 2 سيعيد صياغة نهاية الفيلم الأصلي، وسيتبع بدلاً من ذلك نهاية بديلة، مضيفا لمجلة Variety: "لدى مكالمة مع مايكل ب. جوردان، نحن قريبون جدًا، لقد وصل السيناريو، ولنكون متفقين يجب أن تكون من عشاق I Am Legend الحقيقي لتنتظره، ولكن في النسخة الأولى تموت شخصيتي، ولكن على قرص DVD كانت هناك نسخة بديلة من النهاية حيث عاشت شخصيتي، ونحن نسير مع أساطير نسخة DVD، لا أستطيع أن أخبرك بأي شيء أكثر، لكن مايكل بي جوردان موجود".

في وقت سابق من هذا العام، أكد منتج وكاتب الجزء الثاني أكيفا جولدسمان أيضًا أن الفيلم سيحتوي على قفزة زمنية، وقال جولدسمان: "سيبدأ هذا بعد عقود قليلة من العقد الأول، أنا مهووس بلعبة The Last of Us، حيث نرى العالم بعد نهاية العالم مباشرة ولكن أيضًا بعد مرور 20 إلى 30 عامًا".

وتابع جولدسمان قائلاً: "حيث ترون كيف تستعيد الأرض العالم، وهناك شيء جميل في السؤال، عندما يبتعد الإنسان عن كونه المستأجر الأساسي، ماذا يحدث؟ سيكون ذلك مرئيًا بشكل خاص في نيويورك، لا أعرف ما إذا كانوا سيصعدون إلى مبنى إمباير ستيت، لكن الاحتمالات لا حصر لها".

أول فيلم لـ I Am Legend مقتبس من رواية ريتشارد ماثيسون عام 1954 التي تحمل نفس الاسم، وكان من إخراج فرانسيس لورانس عام 2007، بطولة سميث في دور عالم الفيروسات روبرت نيفيل، الناجي الوحيد من الطاعون الذي صنعه الإنسان والذي يحول البشر إلى وحوش متعطشة للدماء، الذين يتبعونه وهو يقاتل للعثور على علاج.