شكرا لقرائتكم خبر عن ريهام عبد الغفور دلوعة والدها ومهرجان الدراما أظهر شكل علاقتهما.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم تكن علاقة عادية فقط بين الاب والابنة، ولكنها كانت أكثر من ذلك بكثير كانت ابنته الدلوعة الطفلة التي مهما كبرت بل تظل متمسكة به ومتعلقة في يده مثل أول يوم دراسة، وهذا ما ظهر على النجمة ريهام عبد الغفور ووالدها الفنان أشرف عبد الغفور في آخر ظهور لهما معا في مهرجان الدراما في العلمين شهر أغسطس الماضى، وذلك قبل رحيله عن عالمنا أمس الأحد.

ودخلت ريهام عبد الغفور مهرجان الدراما برفقه والدها أشرف عبد الغفور، وكأنه الساحر الخاص بها ولم تترك يده للحظة وظلت جالسة بجانبه ولم تتركه وهذ اليوم التقطوا صورا معًا كثيرة وهما في قمة سعادتهما وانبساطهما لتتحول تلك اللحظات لذكرى سوف تظل محفورة في قلب النجمة ريهام عبد الغفور.



ريهام و أشرف عبد الغفور



ريهام و أشرف عبد الغفور



ريهام و أشرف عبد الغفور



ريهام و أشرف عبد الغفور

وشيعت منذ قيل جنازة الفنان الراحل أشرف عبد الغفور من مسجد الشرطة في الشيخ زايد، وسط حضور عدد كبير من الفنانين الذين حرصوا على علي المشاركة في الجنازة ومواساة ابنة الفنان الراحل، ريهام عبد الغفور التي تعيش صدمة كبيرة منذ معرفتها بخبر الوفاة أمس الأحد.

ومن أبرز النجوم الذين شاركوا في الجنازة أحمد السقا، أحمد حلمى، مصطفي قمر، دنيا سمير غانم وزوجها الاعلامى رامى رضوان، أحمد السعدنى، حنان مطاوع، محمد رياض، دينا الشربينى، وفاء عامر، حمزة العيلى، حسام داغر، أحمد بدير، أشرف زكى، ايهاب فهمي، بسمة، حلا شيحة، هنا شيحة، سلوى محمد علي، سهير المرشدى، محمود الحديني، المخرج أحمد شفيق، محمد محمود عبد العزيز، المنتج محسن البغدادى، الاعلامى عمرو الليثى.

وتواجد في الجنازة أيضاً ميرفت أمين، إيمان العاصى، داليا البحيرى، بشرى، سيد رجب، ندا موسى، نهال عنبر، هدى رمزى، لقاء سويدان، المخرج أشرف فايق، منير مكرم، محمد علي رزق، محمود الحديني، محمد أبو داوود، المخرج أحمد صقر، فتوح أحمد، محمد الصاوى،

رحل الفنان الكبير أشرف عبد الغفور عن عالمنا مساء أمس الأحد عن عمر يناهز 81 عاماً اثر حادث سير تعرض له بصحبة زوجته على طريق مصر الإسكندرية الصحراوى، حيث توفى عبد الغفور ونجت زوجته من الموت، فيما حرص عدد من الفنان على التواجد في المستشفى بجانب الفنانة ريهام عبد الغفور ودعمها في الموقف الصعب والصدمة التي تلقتها بوفاة والدها حيث رافقها كلاً من: حنان مطاوع، دينا الشربينى، سوسن بدر، ايمان العاصى، أحمد السعدنى، سلوى محمد على، رانيا السيد، أشرف زكى، إيهاب فهمى، أيمن عزب، عزوز عادل، محمد جمعة وآخرين.

الفنان الراحل رحل قبل استكمال تصوير آخر أعماله الفنية "نقطة سودا" مع أحمد فهمى وناهد السباعى الذى يتم تصويره في العاصمة اللبنانية بيروت، اذ انتهى عبد الغفور من تصوير 80 % في أحداث دوره بالعمل ويتبقى له 20 % من ضمنهم مشاهد مهمة، وبدأ صناع المسلسل في وضع التصورات والاقتراحات حول معالجة باقى مشاهد الفنان الراحل أشرف عبد الغفور في العمل.