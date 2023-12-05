شكرا لقرائتكم خبر عن الاعتداء على فلورنس بوج أثناء الترويج لـ فيلمها Dune: Part Two.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرضت الممثلة فلورنس بوج لهجوم من قبل معجب بينما كانت تشارك أبطال فيلمها الجديد Dune: Part Two في حدث Comic-Con في ساو باولو بالبرازيل، حيث فاجأ الحادث الجميع، وأصيبت فلورنسا بجسم أصاب عينها، وفي مقطع فيديو من الحادثة، يمكن رؤية فلورنسا في حالة صدمة واضحة عندما تطاير جسم نحوها.

تضع يدها على عينها حيث تتأيت قبل أن تمد يدها إلى الشيء الذي تعرضت للهجوم به، شوهدت فلورنس وهي تجلس مع نجوم فيلمها القادم Dune: Part Two بما في ذلك تيموثي شالاميت وأوستن بتلر وزندايا، وكان أعضاء اللجنة يناقشون الفيلم عندما وقع الحادث المذكور.



فلورنس بوج

جاء ذلك بعد لحظات من حديث بوج عن حماسها لكونها جزءًا من حلقة النقاش الخاصة بـ Dune 2، حيث قالت: "لقد أمضيت وقتًا رائعًا في مجيئي والتسكع مع هؤلاء الأشخاص، ناهيك عن العمل معهم فعليًا، وإن المجيء إلى هنا - القوة الموجودة في هذه الغرفة - هو بسبب الفيلم الأول، وقد شعرنا بذلك عندما كنا نجلس في موقع التصوير كل يوم، لذا، فإن التواجد هنا مع الشخص الثاني يبدو مميزًا حقًا."



فلورنس بوج

لم يكن هذا حادثًا مستقلاً، ولكنه يتبع اتجاهًا مزعجًا يتمثل في قيام المعجبين بإلقاء أشياء على المشاهير، وغالبًا ما يضربونهم ويؤذونهم بأشياء غريبة.

بدأ الأمر بالموسيقيين حيث قام المعجبون بإلقاء أشياء مثل الهواتف وما إلى ذلك على الموسيقيين الذين يؤدون عروضهم على المسرح.،وهذا يحدث الآن مع الممثلين أيضًا.

في السابق، من بين المطربين الذين تعرضوا للهجوم، بيبي ريكسا اضطرت إلى الحصول على غرز بعد أن ضربها الهاتف على وجهها. كما تم إلقاء أشياء على مشاهير آخرين مثل كيلسي باليريني وهاري ستايلز وحتى تايلور سويفت.