وفاة زوج شقيقة وفاء وأيتن عامر.. والفنانة تنعيه: لا حول ولا قوة إلا بالله

القاهرة - سامية سيد - توفى منذ قليل زوج شقيقة النجمة وفاء عامر، حيث أعلنت عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعى قائلة: لا حول ولا قوة إلا بالله، وقالت وفاء إنها علمت بالخبر بعد رجوعها من جنازة الفنان أشرف عبد الغفور.

وانتهت منذ قيل صلاة الجنازة على جثمان الفنان الراحل أشرف عبد الغفور بمسجد الشرطة في الشيخ زايد، وسط حضور عدد كبير من الفنانين الذين حرصوا على المشاركة في الجنازة ومواساة ابنة الفنان الراحل، ريهام عبد الغفور التي تعيش صدمة كبيرة منذ معرفتها بخبر الوفاة أمس الأحد.

ومن أبرز النجوم الذين شاركوا في الجنازة أحمد السقا، أحمد حلمى، مصطفي قمر، دنيا سمير غانم وزوجها الإعلامى رامى رضوان، أحمد السعدنى، حنان مطاوع، محمد رياض، دينا الشربينى، وفاء عامر، حمزة العيلى، حسام داغر، أحمد بدير، أشرف زكى، ايهاب فهمي، بسمة، حلا شيحة، هنا شيحة، سلوى محمد علي، سهير المرشدى، محمود الحديني، المخرج أحمد شفيق، محمد محمود عبد العزيز، المنتج محسن البغدادى، الاعلامى عمرو الليثى.

وتواجد في الجنازة أيضًا ميرفت أمين، إيمان العاصى، داليا البحيرى، بشرى، سيد رجب، ندا موسى، نهال عنبر، هدى رمزى، لقاء سويدان، المخرج أشرف فايق، منير مكرم، محمد علي رزق، محمود الحديني، محمد أبو داوود، المخرج أحمد صقر، فتوح أحمد، محمد الصاوى،