"كامل العدد"..عرض فيلم "أهل القمة" بحضور المخرج علي بدرخان في "زاوية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

أقيم مساء اليوم الإثنين، افتتاح برنامج "سينما علي بدرخان" ضمن عروض سينما "زاوية" والتي تحتفي بمسيرة المخرج الكبير علي بدرخان وتأثير أعماله السينمائية على الجمهور المصري والعربي.

وعرض بأول فعاليات البرنامج فيلم "أهل القمة" ورفع شعار "كامل العدد" حيث امتلأت القاعة بالجماهير ووسط حضور المخرج علي بدرخان الذي ناقش الفيلم في ندوة عقب انتهائه أدارها المخرج والكاتب بسام مرتضى.

وكشفت إدارة سينما "زاوية" مؤخرًا عن بروتوكول تعاون مع مهرجان الجونة السينمائي وعرض عدد من الأفلام بالتزامن مع عرضها في مسابقات الجونة المختلفة.

ونجحت سينما "زاوية" خلال السنوات الماضية في حجز مكان خاص لها بدور العرض السينمائي في مصر حيث تقوم بعرض عدد من الأفلام السينمائية التي يتم عرضها بالعديد من المحافل العالمية ولا يتم عرضها بدور العرض السينمائي، إلى جانب تقديمها لعدد من البرامج السينمائية والتي تقدم خلالها العديد من الأفلام السينمائية الخاصة بالشباب في محاولة لتسليط الضوء على مواهبهم.