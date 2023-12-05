تركي آل الشيخ يكشف عن مباراة تنس عالمية ضمن فعاليات "موسم الرياض"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن مباراة تنس عالمية ستجمع بين نوفاك ديوكوفيتش وكارلوس ألكاراز ضمن فعاليات "موسم الرياض".

ونشر "آل الشيخ"، ملصق دعائي خاص بالمباراة عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" وعلق: "استعدوا لمواجهة العمالقة في عالم التنس، نوفاك ديوكوفيتش وكارلوس ألكاراز يتقابلان في مباراة أسطورية على كأس موسم الرياض للتنس يوم 27 ديسمبر".

كما كشف تركي عن إقامة نزال جديد بعنوان "حلبة النار" سيجمع ما بين الملاكم البريطاني تايسون فيوري والأوكراني أولكسندر أوسيك للمنافسة على لقب بطل العالم بلا منازع وذلك في مواجهة تاريخية يوم 17 فبراير 2024.

وشهد "موسم الرياض" حدثًا استثنائيًا وهو نزال "معركة الأشرس" وهي مباراة ملاكمة جمعت ما بين الملاكم فرانسيس نجانو والملاكم البريطاني تايسون فيوري وسط حضور نخبة من ألمع النجوم في مختلف المجالات منهم لاعب نادي النصر السعودي، كريستيانو رونالدو، نجم الملاكمة العالمي، مايك تايسون، الفنان محمد هنيدي، الفنان محمد حماقي، والفنانة نانسي عجرم، الفنان بيومي فؤاد وسط تغطية إعلامية عالمية، وانتهت بفوز الملاكم تايسون فيوري الذي حاز على لقب "الأشرس".

كما أقيم مؤخرًا حفلًا غنائيًا بعنوان "روائع السنباطي" تكريمًا لمسيرة الملحن الراحل رياض السنباطي وسط مشاركة نخبة من نجوم الغناء من مصر والوطن العربي بقيادة المايسترو هاني فرحات وحضور عدد من الموسيقيين العالميين.

يذكر أن، تركي آل الشيخ عرض له مؤخرًا فيلم الرعب والتشويق "The Cello" في أول تجاربه السينمائية وهي رواية تحمل نفس الأسم لـ "تركي" ونشرت عام 2021.